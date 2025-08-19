Turistas denuncian malas prácticas durante avistamiento de ballenas en Buenaventura

En plena temporada de avistamiento de ballenas, una de las experiencias más esperadas por turistas nacionales e internacionales, han comenzado a surgir denuncias que empañan la actividad ecoturística en la región.

Según un reporte reciente, varias embarcaciones estarían acosando a ballenas jorobadas, especialmente a madres con crías, sin respetar los protocolos diseñados para proteger a estos cetáceos.

Una turista que participó en una de estas salidas relató su experiencia en redes sociales.

“Acabamos de venir de un avistamiento de ballenas en Juanchaco con la ilusión de observar ballenitas, pero las imágenes que vi partieron mi corazón. Arrinconada en un espacio del mar con su bebé, 12 lanchas con 30 personas cada una persiguiéndolos”, denunció.

En otro mensaje hizo un llamado a la conciencia: “Por favor visiten Buenaventura con conciencia, no se debe acosar a estos animales que vienen a maternar”.

Ante la denuncia, la autoridad de turismo del puerto reconoció que se trata de la primera novedad registrada en esta temporada.

Aunque el video compartido por la turista no muestra de manera clara el presunto acoso denunciado, la entidad aseguró que iniciará una revisión prudente del caso.

“Hemos hecho un llamado a los operadores externos para que respeten las normas. Siempre hemos instado a que se preserve la especie. Las autoridades competentes, como Parques Nacionales, han acompañado el proceso, y pedimos que se retomen los diálogos con las comunidades”, expresó Dayana Conrado secretaria de Turismo de Buenaventura.

También informaron que se está recopilando material audiovisual que permita esclarecer lo ocurrido y tomar medidas frente a los actores involucrados.

El turismo de avistamiento de ballenas es una de las actividades más importantes para la economía local durante esta época del año. Sin embargo, su continuidad y sostenibilidad dependen del cumplimiento estricto de las normas de protección animal.

