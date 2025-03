Usuarios de Nueva EPS en Cali no recibieron medicamentos en nuevo dispensario de Disfarma

Decenas de usuarios de la Nueva EPS llegaron al barrio el Ingenio en el sur de Cali, para reclamar sus medicamentos en el nuevo dispensario que Disfarma abrió para disminuir los tiempos de espera y fallas en la atención.

Sin embargo, varias de estas personas prácticamente perdieron su viaje, pues al llegar a su turno lo que los trabajadores del lugar les indicaban, es que no podían entregarles sus medicinas.

“Ayer me llegó un mensaje de la EPS diciendo que iban a atender aquí a partir de las 7:00 de la mañana, llegamos a hacer fila y ahora nos dicen que no, que solo les entregan a los que son usuarios de la IPS de acá del Ingenio, eso es engañarlo a uno para descongestionar los otros puntos. Yo no vivo en Cali, hoy vine por el mensaje y me dicen que ya no que simplemente se equivocaron”, dijo José Ignacio Londoño, uno de estos usuarios afectados.

Lo que les manifiestan los trabajadores de Disfarma a los usuarios, es que el error es de la nueva EPS por brindar la información de manera errónea.

"Me dicen que no me atienden porque no soy de aquí del Ingenio sino de la Vasquez Cobo. Un funcionario me dijo que esperara a ver qué le decía la jefe, y ella le dijo que hay que mirar, porque eso es problema de la nueva EPS que mandaron los mensajes malos”, aseguró Ana Luz Soto, otra usuaria que no fue atendida.

Mientras esto sucede en el barrio el ingenio, en los otros dispensarios de Disfarma en la Avenida Las Américas y el nuevo en el barrio Villa Colombia las filas siguen siendo extensas, mientras varios usuarios siguen a la espera de recibir un turno.