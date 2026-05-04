A sus 81 años falleció Nicolás ‘Colacho’ Maestre, referente cultural en Santander y Cesar

El mundo cultural está de luto tras la muerte de Nicolás “Colacho” Maestre Martínez, reconocido folclorista, compositor y formador de generaciones, cuyo legado quedó ligado a la Universidad Industrial de Santander (UIS) y al desarrollo artístico de la región.

La UIS confirmó el fallecimiento de quien durante más de cuatro décadas fue una de sus figuras más representativas en el ámbito cultural. Maestre, oriundo de Patillal, Cesar, dedicó su vida a la música, la danza y la preservación de las tradiciones populares colombianas, convirtiéndose en un referente del folclor en el nororiente del país.

Su llegada a Bucaramanga en la década de los años 70 marcó el inicio de una historia que transformó la escena cultural universitaria. Desde entonces, lideró procesos formativos que impactaron a centenares de estudiantes, no solo en la técnica artística, sino en el valor de la identidad y el respeto por las raíces.

Como director y formador, fue pieza clave en la consolidación del Grupo de Música y Danzas de la UIS, así como en la creación de Macondo en 1994, un colectivo enfocado en la investigación y difusión de las expresiones afrocolombianas. Bajo su orientación, estas agrupaciones llevaron el nombre de la institución a escenarios nacionales e internacionales.

Además de su trabajo en la academia, ‘Colacho’ Maestre desarrolló una labor como investigador y compositor. Su interés por ritmos tradicionales como el torbellino lo llevó a recorrer municipios como Vélez, mientras que en el vallenato dejó obras como El Hachero, premiada en 1974, y Las cosas mías, interpretada por el cantante Jorge Oñate.



Quienes fueron sus alumnos lo recuerdan como un maestro exigente y cercano, que trascendía el aula para convertirse en guía y referente de vida. Su enseñanza, coinciden, iba más allá de la danza: era una apuesta por la cultura como patrimonio vivo.

La Universidad Industrial de Santander expresó sus condolencias a familiares, amigos y discípulos, destacando la huella imborrable que deja en la memoria cultural de la institución y en varias generaciones que encontraron en el arte una forma de entender el país.