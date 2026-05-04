Lluvias dejaron sin luz a habitantes de Galán y Florián en Santander; hay daños en casas

Las lluvias continúan generando preocupación en Santander. De acuerdo con el más reciente reporte oficial, los municipios de Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Peñón y Landázuri se encuentran en alerta roja ante la alta probabilidad de deslizamientos. Además, el IDEAM advierte que podrían registrarse nuevas precipitaciones, especialmente en el sur del departamento.

Durante el fin de semana se reportaron múltiples emergencias asociadas a las intensas lluvias y tormentas eléctricas en al menos tres municipios.

En Galán, una avenida torrencial en las quebradas La Negra y El Aserradero provocó pérdida de banca, movimientos en masa y daños en la infraestructura vial, incluido un box culvert. También se reportaron afectaciones en la vía que comunica con las veredas San Isidro y Siberia.

En Sábana de Torres, las tormentas eléctricas ocasionaron la caída de árboles y afectaciones en el servicio de energía, debido a daños en las redes eléctricas.



Por su parte, en el municipio de Florián, las lluvias dejaron cuatro viviendas con daños en sus techos, además de afectaciones en la vía hacia Jesús María y fallas en el sistema eléctrico.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, señaló que las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación en el departamento.

“Durante el fin de semana se presentaron fuertes lluvias en varios sectores, especialmente en Sábana de Torres, donde se registraron tormentas eléctricas que afectaron el servicio de energía. Asimismo, en Galán se presentó una avenida torrencial en las quebradas La Negra y La Siberia, generando movimientos en masa y daños en la infraestructura vial”, indicó el funcionario.

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Sánchez agregó que en Florián se adelanta la evaluación de los daños, mientras se coordina el envío de maquinaria amarilla para atender de manera prioritaria las emergencias en Galán.

“Continuamos articulando acciones con los consejos municipales de gestión del riesgo para la caracterización de las familias afectadas y la evaluación de daños”, concluyó.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse alerta, seguir las recomendaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales, especialmente en zonas con antecedentes de deslizamientos y crecientes súbitas.