Adelantan campaña de prevención en carreteras de Santander por riesgo de deslizamientos

Ante el aumento de las lluvias en el departamento, la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander adelanta una campaña de prevención en las principales vías para alertar a conductores y viajeros sobre los riesgos de deslizamientos, caída de árboles y afectaciones en la calzada.

La estrategia se desarrolla en puntos clave de tránsito, donde funcionarios entregan recomendaciones e información de emergencia a conductores de buses, camiones y vehículos particulares, en medio de una temporada marcada por las precipitaciones.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, advirtió sobre la gravedad de la situación e hizo un llamado a la precaución.

“Está lloviendo mucho y tenemos riesgos en nuestras vías, con pérdida de calzada y caída de árboles. Incluso hemos tenido fallecimientos por estos eventos”, es el mensaje para los conductores.



La Oficina de Gestión de Riesgo de Santander entrega volantes a viajeros con recomendaciones para transitar por las vías en Semana Santa. "Estamos en una temporada de lluvias donde podemos tener dificultades por deslizamientos", dijo el director Eduard Sánchez #MañanasBlu pic.twitter.com/hTZCcX8HIE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

De acuerdo con el más reciente reporte, se registran lluvias en municipios como Cimitarra, Landázuri, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Bolívar, Sucre y Guacamayo. Además, el IDEAM pronostica lluvias durante todo el día en gran parte del departamento.

Las autoridades informaron que Lebrija se encuentra en alerta roja, mientras que al menos nueve municipios están en alerta naranja por riesgo de deslizamientos. A esto se suma la alerta roja en varios afluentes, especialmente en el río Lebrija, en jurisdicción de Rionegro y Sabana de Torres.

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Como parte de la campaña, se están distribuyendo volantes con recomendaciones clave para reducir riesgos durante los desplazamientos. Entre ellas se destacan informarse previamente sobre el estado de las vías, estar atentos a los reportes climáticos y tener identificados los números de emergencia en cada zona.

La iniciativa ha sido bien recibida por los transportadores. José Gaona, conductor de camión, destacó la importancia de estas acciones: “Sirve porque uno está precavido para estar atento, entonces es bueno que le avisen a uno”.

Las autoridades también recordaron a quienes se movilizan durante esta temporada, especialmente por actividades religiosas, que es fundamental reconocer posibles riesgos en los lugares que visitan y actuar con responsabilidad.

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Dentro de la información entregada se incluyen líneas de atención inmediata como Bomberos (119), Policía (123), Cruz Roja (132) y Defensa Civil (144), con el fin de que los ciudadanos puedan reaccionar de manera oportuna ante cualquier emergencia.

La campaña busca reducir incidentes en carretera y proteger la vida de los viajeros en medio de una temporada invernal que mantiene en alerta a varias zonas de Santander.