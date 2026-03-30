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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adelantan campaña de prevención en carreteras de Santander por riesgo de deslizamientos

Adelantan campaña de prevención en carreteras de Santander por riesgo de deslizamientos

Las autoridades alertan sobre riesgo de deslizamientos en la vía a Barrancabermeja y la costa Atlántica.

Campaña de prevención lluvias UNGRD Santander.jpg
Blu Radio. Campaña de prevención lluvias carreteras //Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Santander
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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