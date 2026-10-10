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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Agente de tránsito es investigado por soborno y propuesta sexual en Girón

Agente de tránsito es investigado por soborno y propuesta sexual en Girón

Omar Quesada Rueda habría exigido dinero a una conductora para evitar la inmovilización de su vehículo y, presuntamente, le propuso favores sexuales para anular el comparendo.

Investigan a Agente de Tránsito por presunto acoso a una conductora.JPG
Imagen anillo vial Girón-Floridablanca. Investigan a Agente de Tránsito por presunto acoso a una conductora
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Omar Quesada Rueda, agente de tránsito de Girón terminó bajo investigación disciplinaria por presuntos cobros irregulares y una propuesta de carácter sexual.

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Según la investigación del Ministerio Público, el señalado habría detenido a una conductora durante un retén en el Anillo Vial, en el sentido Girón–Floridablanca, y le habría impuesto un comparendo.

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En ese procedimiento, presuntamente le exigió dinero a cambio de abstenerse de inmovilizar el vehículo.

Sin embargo, las presuntas irregularidades no se limitarían al cobro de dinero, de acuerdo con los hechos examinados por la Procuraduría, después de imponer la infracción, Quesada Rueda supuestamente le habría propuesto a la mujer realizar favores sexuales a cambio de dejar sin efecto la medida adoptada.

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La conductora habría rechazado la propuesta y posteriormente puso lo ocurrido en conocimiento de las autoridades.

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A partir de estos hechos, el organismo de control adelantó la actuación disciplinaria para establecer si el contratista utilizó sus funciones para buscar beneficios particulares y si incurrió en conductas contrarias a sus deberes.

Tras evaluar los elementos recaudados durante la investigación, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a Omar Quesada Rueda como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, bajo la hipótesis disciplinaria de que habría actuado de manera intencional.

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La formulación del pliego de cargos representa un avance en el proceso disciplinario, pero no equivale a una sanción ni significa que exista una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.

La actuación deberá continuar para que se determinen las circunstancias de los hechos y se adopte la decisión correspondiente.

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