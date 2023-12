Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ratificó a Carlos Bueno como director de Tránsito

En su discurso de posesión como alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán ratificó en su cargo al director de tránsito de la ciudad Carlos Bueno, quien ha venido realizando una serie de actividades encaminadas a controlar la movilidad de la ciudad, con operativos sorpresa en horas en la noche en los que algunos conductores han intentado atropellarlo en varias ocasiones, eso entre otras iniciativas que han derivado en investigaciones de los entes de control por posibles hechos de corrupción.

“Quiero hoy ratificar públicamente en su cargo al doctor Carlos Bueno como director de tránsito… doctor Carlos Bueno lo dije en mis entrevistas, admiro mucho lo que usted hizo en tránsito en los últimos años, no tengo afinidad con el gobierno saliente, pero con usted sí, porque creo en el liderazgo suyo y creo en la gente que tiene capacidad, no me importa de dónde viene, me importa es para dónde vamos”, dijo el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

Así como lo comuniqué en el acto de posesión, quiero informar a toda la ciudad que el actual Director de Tránsito de Bucaramanga @cebuenocad será ratificado en el cargo en nuestra administración. — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 31, 2023

Por su parte Carlos Bueno explicó que recibe la designación con agradecimiento y compromiso y trabajará para seguir buscando alternativas que permitan mejorar la movilidad en la capital de Santander.

“Con total agradecimiento recibo este voto de confianza que me otorga el alcalde Jaime Andrés Beltrán porque significa un compromiso supremo con Bucaramanga. De un lado, representa el desafío de trabajar con mayor entusiasmo por mejorar la movilidad y por otro, fortalecer la seguridad vial que en este mandato estará estrechamente ligada a la seguridad ciudadana. Asumo el reto de trabajar las 24 horas de los 7 días de la semana para responder a las esperanzas que los bumangueses tienen depositadas en este gobierno y en la recuperación de la autoridad y el orden que debe caracterizar la labor diaria de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga”, explicó Carlos Bueno a través de cuenta de X.

Entre las denuncias más graves que realizó Bueno en la dirección de tránsito de Bucaramanga está una presunta red de corrupción que existe en la entidad.

“Encontramos tres hechos irregulares de presunta corrupción en la entidad donde estarían involucradas personas que trabajan en las oficinas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Los casos están relacionados con el sistema de chatarrización, comparendos y cobros coactivos. Eso lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional con algunas pruebas que encontramos”, señaló el funcionario.

Con total agradecimiento recibo este voto de confianza que me otorga el alcalde @soyjaimeandres porque significa un compromiso supremo con Bucaramanga.



De un lado, representa el desafío de trabajar con mayor entusiasmo por mejorar la movilidad y por otro, fortalecer la… https://t.co/KWkY9df5BC — Carlos Bueno (@cebuenocad) December 31, 2023

