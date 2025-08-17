Alcalde Jaime Beltrán: “Ni Tren de Aragua ni AK-47 tienen cabida en Bucaramanga”

La captura de alias ‘Jonatican’, señalado cabecilla del grupo delincuencial 'Los Lobos' del Tren de Aragua, generó la reacción inmediata del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien celebró el resultado de la operación adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

A través de su cuenta en X, el mandatario local aseguró: “La Policía y la Fiscalía nos informaron de la captura en Bucaramanga de alias ‘Jonatican’, integrante del Tren de Aragua que se escondía aquí para evadir a las autoridades que lo buscaban por delitos en Bogotá. En nuestra ciudad no vamos a dejar que llegue este grupo delincuencial y lo hemos demostrado. Ni Tren de Aragua ni AK-47 han podido establecerse en Bucaramanga por los constantes operativos y capturas que hemos logrado”.

Según la investigación, ‘Jonatican’ coordinaba la distribución de drogas en discotecas, bares y zonas como el Parque de los Hippies en Bogotá.

También es investigado por su presunta participación en el lanzamiento de una granada en mayo de este año. Bajo su mando, la red obtenía ganancias cercanas a 150 millones de pesos mensuales producto del microtráfico.

La célula 'Los Lobos' utilizaba un emblema de un lobo para identificar la droga y distribuía marihuana, cocaína y tusi, incluso mediante entregas a domicilio. Para evadir a las autoridades, ocultaban dosis en estructuras públicas y cambiaban de ropa varias veces al día.

La captura de ‘Jonatican’ se suma a la de otros ocho integrantes de esta red, entre ellos alias 'Reymon', 'Shagy', 'Beiker' y 'Gordo Rappi', todos con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas, amenazas y tráfico de estupefacientes.

Publicidad

Beltrán reiteró que Bucaramanga seguirá siendo una ciudad cerrada para las mafias: "La capital santandereana no tendrá cabida para organizaciones criminales como el Tren de Aragua ni la banda AK-47", manifestó el mandatario.