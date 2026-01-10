Alerta en Floridablanca: pánico en Asovilagos por repetidos intentos de incendio provocado

La tranquilidad del barrio Asovilagos en Floridablanca se vio interrumpida nuevamente la mañana de este sábado 10 de enero, cuando dos hombres en motocicleta intentaron prender fuego a una vivienda.

Según vecinos y registros en video, uno de los sujetos descendió del vehículo y derramó un líquido, presuntamente gasolina, frente a la fachada del inmueble, generando pánico en el sector.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., y representa el tercer ataque de estas características en menos de un mes. La comunidad asegura que aún no se han producido capturas, lo que aumenta la preocupación por la seguridad en la zona.

El temor de los vecinos se intensifica por antecedentes recientes: días atrás, otra vivienda en la misma calle fue atacada de manera similar, y a finales de 2025, los mismos delincuentes habrían incendiado el pesebre comunitario, un espacio emblemático del barrio que reúne a las familias durante las festividades de fin de año.



Vecinos entrevistados afirmaron que desconocen si los ataques están dirigidos contra personas específicas y han solicitado a las autoridades mayor presencia policial y patrullajes constantes, ante la creciente inseguridad en el sector.

Extraoficialmente, las autoridades indicaron que se adelantan investigaciones para identificar a los responsables, aunque hasta el momento no se ha recibido denuncia formal de las víctimas de los ataques con fuego.

La Policía evalúa si estos hechos constituyen acciones intimidatorias, extorsivas o un tipo de delito diferente, mientras refuerza los patrullajes en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad.

La reiteración de estos ataques ha generado alarma y temor entre los habitantes del barrio Asovilagos, quienes hacen un llamado a la cooperación ciudadana para reportar cualquier actividad sospechosa y facilitar la acción rápida de las autoridades.