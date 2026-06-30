Amplían el plazo para pagar el impuesto vehicular en Santander hasta el 30 de septiembre

Los contribuyentes de Santander tendrán tres meses más para cumplir con el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026. La Gobernación anunció que el plazo para cancelar esta obligación sin intereses ni sanciones se amplió hasta el próximo 30 de septiembre, con el propósito de brindar mayores facilidades a los propietarios de vehículos.

La decisión fue adoptada luego de la alta afluencia de ciudadanos registrada durante las últimas semanas en los puntos de atención y recaudo, donde se presentaron largas filas y tiempos de espera. Con la medida, la administración departamental busca evitar nuevas congestiones y garantizar que los contribuyentes puedan realizar el trámite de manera más ágil y organizada.

El gobernador encargado de Santander, Eduardo Sánchez, señaló que la ampliación responde a la necesidad de ofrecer mejores condiciones para que los ciudadanos cumplan con esta obligación tributaria sin contratiempos.

"Esta decisión se toma pensando en los santandereanos. Queremos que todos tengan la oportunidad de pagar su impuesto sin afanes, sin largas filas y sin exponerse a sanciones por el vencimiento del plazo", indicó el mandatario encargado.



Por su parte, la Secretaría de Hacienda reiteró el llamado a los propietarios de vehículos para que no dejen el trámite para los últimos días de septiembre. La entidad recordó que el pago puede realizarse a través de los canales habilitados, lo que permitirá distribuir la demanda y evitar nuevamente la congestión en las sedes de atención.

La administración departamental explicó que los recursos recaudados por concepto del impuesto vehicular son fundamentales para financiar proyectos de inversión en Santander. Estos ingresos contribuyen a la ejecución de obras de infraestructura vial, al fortalecimiento de la red hospitalaria, a programas educativos, a la seguridad ciudadana y a diferentes iniciativas que impulsan el desarrollo de los 87 municipios del departamento.

Con esta ampliación, miles de propietarios de vehículos contarán con un nuevo plazo para ponerse al día con el impuesto vehicular sin asumir costos adicionales, mientras la Gobernación insiste en la importancia de realizar el pago con anticipación para evitar contratiempos y contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas del departamento.