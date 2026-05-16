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Asesinan a conductor de plataforma digital por robarle su carro en Lebrija, Santander

El joven de 23 años, fue asesinado cuando se movilizaba prestando un servicio de transporte hacia el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, alcanzó a llegar a Lebrija, donde fue asesinado. Las autoridades aún no han entregado información.

Vehículo foto referencia
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 16 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un joven identificado como David Ospina Jerez, de 23 años, fue asesinado en hechos que son materia de investigación en zona rural del departamento de Santander, cuando, al parecer, prestaba un servicio de transporte a través de una plataforma digital con destino a San Vicente de Chucurí.

De acuerdo con la información conocida, el joven habría sido abordado por varias personas dentro del vehículo en el que se movilizaba, en un hecho que estaría relacionado con un hurto. En el automotor viajaban cinco ocupantes al momento de los acontecimientos.

Su padre, Rogelio Jerez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo en horas de la mañana del día del hecho. “Hablé con él a las 11 de la mañana. Me dijo que estaba trabajando. Luego volví a llamarlo y ya no contestó. Desde la noche del martes estaba desaparecido”, señaló.

El joven, quien se ganaba la vida como conductor en una plataforma digital, fue encontrado posteriormente por la comunidad en el municipio de Lebrija, donde intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a la gravedad de las heridas.

De manera extraoficial se conoció que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hallado en el sector de Puerto Boyacá, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha entregado información oficial ni detalles sobre los responsables del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

Familiares indicaron que David era oriundo del departamento del Cesar y que su padre, residente en Curumaní, le había insistido en varias ocasiones que se trasladara a vivir con él.

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