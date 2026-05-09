Asesinan a dos hermanos frente a su casa en Bucaramanga; ya investigan el crimen

Un ataque sicarial se registró este sábado, 9 de mayo, en el barrio Villa Helena, sector Villa Norte en Bucaramanga. El hecho dejó como saldo la muerte de dos hermanos en inmediaciones de la calle 16 con carrera 28, muy cerca de la estación de buses del sector.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jorge y Jaime Galvis, quienes habrían sido atacados en plena vía pública tras escucharse varias detonaciones en la zona.

El hecho generó pánico entre residentes y personas que se encontraban en el lugar, quienes corrieron a resguardarse en sus viviendas por temor a quedar en medio del tiroteo.

Minutos después, al salir de su casa, la madre de los jóvenes se habría encontrado con la desgarradora escena, mientras vecinos del sector intentaban dar aviso a las autoridades ante la gravedad de lo ocurrido.

De acuerdo con la información inicial, los agresores habrían huido tras cometer el ataque, mientras unidades de la Policía llegaron al sitio, acordonaron el área y adelantaron la inspección técnica del lugar para la recolección de material probatorio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio que mantiene en alerta a la comunidad del sector Villa Norte.