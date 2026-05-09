En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a dos hermanos frente a su casa en Bucaramanga; ya investigan el crimen

Asesinan a dos hermanos frente a su casa en Bucaramanga; ya investigan el crimen

La comunidad alertó a la Policía luego de escuchar disparos; al llegar al lugar encontraron a dos personas sin vida en la vía pública.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un ataque sicarial se registró este sábado, 9 de mayo, en el barrio Villa Helena, sector Villa Norte en Bucaramanga. El hecho dejó como saldo la muerte de dos hermanos en inmediaciones de la calle 16 con carrera 28, muy cerca de la estación de buses del sector.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jorge y Jaime Galvis, quienes habrían sido atacados en plena vía pública tras escucharse varias detonaciones en la zona.

El hecho generó pánico entre residentes y personas que se encontraban en el lugar, quienes corrieron a resguardarse en sus viviendas por temor a quedar en medio del tiroteo.

Le puede interesar:

  1. Ejército halló válvulas ilegales conectadas a poliducto
    Imagen de las autoridades. Ejército halló válvulas ilegales conectadas a poliducto
    Santanderes

    Ejército ubicó válvulas ilegales que movían millonarias rentas ilícitas en Santander

  2. Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
    Imagen de archivo ministerio. Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
    Santanderes

    Lamentan en Santander la muerte de Germán Vargas Lleras

Minutos después, al salir de su casa, la madre de los jóvenes se habría encontrado con la desgarradora escena, mientras vecinos del sector intentaban dar aviso a las autoridades ante la gravedad de lo ocurrido.

De acuerdo con la información inicial, los agresores habrían huido tras cometer el ataque, mientras unidades de la Policía llegaron al sitio, acordonaron el área y adelantaron la inspección técnica del lugar para la recolección de material probatorio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio que mantiene en alerta a la comunidad del sector Villa Norte.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

sicariato

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad