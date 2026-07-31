Asesinan en Bucaramanga a alias ‘El Rey de la Estafa’, investigado por falsa venta de autos

Nelson Steven Tarazona Rojas, de 35 años, conocido por las autoridades como alias 'El Rey de la Estafa', fue asesinado a tiros la noche de este jueves en el centro de Bucaramanga. La víctima había sido capturada en 2025 durante la operación denominada "El Rey de la Estafa", en la que fue señalada de liderar un esquema de falsas ventas de vehículos y otros bienes a través de redes sociales como Facebook, con el que habría engañado a decenas de personas.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el ataque ocurrió hacia las 8:00 de la noche. Tarazona Rojas se movilizaba en una motocicleta negra por la avenida Quebradaseca cuando, al llegar a la carrera 21 con calle 28, fue interceptado por otra motocicleta en la que se desplazaban dos hombres.

Sin mediar palabra, los ocupantes del vehículo desenfundaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque la víctima logró avanzar varios metros, perdió el control de la motocicleta en la carrera 22 con calle 28 y cayó gravemente herida.

Patrullas de la Policía que atendieron la emergencia lo trasladaron de inmediato al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó a cirugía. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento.



El coronel Héctor Gracia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

"La víctima fue capturada en septiembre de 2025 por el delito de estafa agravada, dentro de la operación 'El Rey de la Estafa'. Se trata de una persona de 35 años que fue interceptada por dos hombres en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones. Una de las hipótesis que manejamos es un posible ajuste de cuentas", señaló el oficial.El coronel Gracia recordó que Tarazona Rojas registraba un amplio historial judicial con anotaciones por diferentes delitos, entre ellas tres procesos por estafa (2025 y 2026), dos por tráfico de estupefacientes (2014), dos por acceso carnal (2023 y 2024), además de investigaciones por hurto, violencia intrafamiliar y maltrato animal.

Las autoridades también señalaron que, tras su captura en 2025, la investigación permitió establecer que el hoy fallecido presuntamente utilizaba plataformas virtuales para ofrecer vehículos y otros bienes que nunca entregaba a los compradores.

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"Esta persona estaría vendiendo diferentes bienes por tiendas virtuales y estafando a otras personas. Incluso, dentro de la investigación se estableció que llegó a vender un mismo vehículo en múltiples oportunidades a diferentes víctimas", agregó el subcomandante. La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio, así como esclarecer los móviles que rodearon este nuevo hecho de sicariato registrado en Bucaramanga.