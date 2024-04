Así se reactivará la Licorera Santander con sus marcas Aguardiente Superior y Ron Búcaro

Nuevamente el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, habló de su propósito de revivir la Licorera de Santander y sus productos insignias Aguardiente Superior y Ron Búcaro, pero en esta oportunidad el mandatario explicó la forma como va a hacer realidad su objetivo.

Quien estará liderando el proceso de puesta en funcionamiento de la empresa de licores de Santander, será la secretaria de Competitividad del departamento, Eliana León Ordóñez, a quien asignó para tal objetivo.

“Eso va a tener varias fases, la primera es verificar la parte jurídica, cómo nosotros podemos iniciar con esa empresa, si tenemos que arrancar por la Asamblea Departamental o si podemos crearla de acuerdo a la ley, pero tenemos que avanzar en ese propósito”, expresó el gobernador Díaz Mateus.

Entre las posibilidades para iniciar la producción de manera inmediata, mientras se construye de nuevo la empresa, está la de sacar el aguardiente y el ron a través de una maquila en Boyacá.

“Lo que he percibido con los alcaldes, con los lideres, es que la gente quiere eso y tenemos que crear todas las condiciones. Pedimos ayuda a todas las personas porque necesitamos mirar donde están las patentes, crear la empresa, mirar si iniciamos con una maquila en Boyacá para iniciar rápido. No es que tengamos que hacer la licorera ya, no, podemos iniciar con una maquila mientras vamos construyendo, todo se va a ir haciendo”, indicó el mandatario.

“Hoy en día la tecnología nos lo permite hacer, hoy en día es muy barato comprar la tecnología para producir el aguardiente, producir el ron y al mismo tiempo podemos de alguna manera potenciar los productores de caña, los paneleros que tienen precios bajos”, agregó.

En medio de su última rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, incluso bromeó respecto a las expectativas: “me dicen y ¿el estudio de mercado?, ahí está el estudio de mercado, 9.8 millones de botellas.

El consumo, de acuerdo con lo que me informa la Secretaría de Hacienda de botellas de aguardiente y licores nacionales que podrían ser vendidos por la Licorera de Santander ascendió el año pasado a 9.8 millones de botellas”, acotó.