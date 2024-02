Aumento de la minería ilegal en Bucaramanga es alarmante: alcalde Jaime Andrés Beltrán

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, denunció que en un 70% aumentaron las actividades de minería ilegal en el occidente de la capital de Santander. Señaló además que bandas criminales están “instrumentando a jóvenes migrantes para extraer oro de socavones y quebradas que atraviesan la ciudad, lo cual pone en peligro el ecosistema”.

Las observaciones y denuncias que hizo el alcalde de Bucaramanga se dieron luego de que varios líderes sociales denunciaran el aumento de la minería ilegal en el occidente de Bucaramanga donde se estaría ocasionando un grave daño ambiental a un afluente hídrico. En ese sentido el alcalde de la ciudad Jaime Beltrán confirmó que bandas criminales están intentando sacar oro de esa zona de la ciudad.

“Entrar en esto ya no es un tema solamente ambiental si no que es un tema de seguridad porque hay estructuras que ya se adueñaron de territorios, por eso entrar en este tema ya no es solo ambiental si no de seguridad, es un tema que hay que entrar con investigación y con policía. Lo que está pasando y en especial en la escarpa occidental no solamente nos demuestra las estructuras detrás de ella, sino que no les importa el medio ambiente y mucho menos afectar los barrios aledaños”, dijo el alcalde de Bucaramanga.

De igual forma el alcalde Beltrán explicó que las bandas criminales están instrumentalizando a personas y menores de edad y migrantes en un hecho que pueden terminar en una confrontación local.

“Hoy la gente de los diferentes barrios aledaños a esa zona son las que están participando de esto. Detrás de esto no solamente hay grupos si no que es la instrumentalización de habitantes en estas zonas y también la presencia de migrantes dentro de este negocio de hacer minería ilegal en las escarpa occidental, queremos contener esto, antes de que se nos vuelva una guerra entre sectores y por eso le hemos puesto la lupa a este tema”, agregó Beltrán.