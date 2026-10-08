Autopista del Río Grande alcanza 45% de avance en construcción de Troncal del Magdalena 2

La construcción de la Troncal del Magdalena 2, que conecta a Sabana de Torres, Santander, con Curumaní, Cesar, alcanzó un avance físico del 45,31 % con corte a agosto de 2026, cuando la concesión Autopista del Río Grande cumple dos años desde el inicio de la fase de construcción.

El proyecto contempla la intervención de 272 kilómetros de corredor vial y la construcción de nueve variantes, obras que buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial, además de fortalecer la conexión entre los municipios ubicados en el área de influencia.

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De acuerdo con el balance entregado por la concesionaria, durante estos dos años también se han ejecutado acciones sociales y ambientales paralelas a la construcción. En materia laboral, actualmente 3.061 personas trabajan en el proyecto, y más de la mitad corresponden a mano de obra local.

Uno de los componentes está relacionado con las comunidades que desarrollan actividades económicas alrededor del corredor. En el marco del Plan de Gestión Social de Variantes fueron identificadas más de 700 unidades productivas, principalmente en Cesar, mientras que más de 180 personas han participado en procesos de fortalecimiento de capacidades y preparación frente a las nuevas dinámicas que generarán las variantes.



La concesión también reportó intervenciones en 11 instituciones educativas de municipios como Sabana de Torres, La Esperanza, San Alberto, Pailitas, Aguachica, La Gloria, Pelaya, Chimichagua y Curumaní. Además, se dotó el centro de salud del corregimiento de Guaimaral, en Curumaní, y se apoyaron cuatro iniciativas productivas.

En materia ambiental, la empresa aseguró que entre 2024 y 2025 logró una reducción del 26% en su huella de carbono. Entre las medidas implementadas está la reutilización de más de 650.000 metros cúbicos de material de corte para la construcción de terraplenes, con lo que se busca disminuir la extracción de nuevos materiales y el transporte de insumos.

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El proyecto también reporta la conservación de 897 árboles, asociados a una captura estimada de 10,69 toneladas de CO₂, además de la puesta en funcionamiento de un semillero ecológico para procesos de restauración y revegetalización.

Otro de los resultados está relacionado con el patrimonio arqueológico. Durante las obras han sido recuperados más de un millón de fragmentos de cerámica, cerca de 19.000 elementos líticos y 39 pedestales, materiales que actualmente son analizados y conservados en laboratorio.

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Autopista del Río Grande señaló que, una vez culminen los procesos correspondientes y se cuente con la autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, parte de estos elementos podría ser entregada al Museo de Curumaní para su custodia y conservación.

El corredor vial atraviesa 15 municipios de tres departamentos y hace parte de la Troncal del Magdalena 2, un proyecto desarrollado bajo el esquema de asociación público-privada. La concesionaria indicó que continuará con la ejecución de las obras y las acciones sociales y ambientales mientras avanza hacia las siguientes etapas del proyecto.