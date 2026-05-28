Autoridades ambientales en alerta por avistamiento de familia de osos de anteojos en Santander

Las autoridades ambientales de Santander mantienen monitoreo permanente tras el inusual avistamiento de una familia de osos de anteojos en zonas cercanas entre los municipios de Santa Bárbara y San Andrés, situación que ha generado preocupación entre expertos debido a que este comportamiento en grupo no es común para la especie.

El secretario Ambiental de Santander, Miguel Ángel Castañeda, confirmó que en diferentes regiones del departamento se han reportado múltiples avistamientos de esta especie, especialmente en municipios de las provincias Comunera y Guanentina.

“Se han divisado en Chima, Galán, Zapatoca, San Andrés y otros municipios. Estas especies nos traen buenas noticias porque evidencian la resiliencia del ecosistema. Si los vemos es porque el ecosistema se ha recuperado y ellos están buscando expansión territorial”, explicó el funcionario.

Según las autoridades, los osos habrían descendido desde el páramo de Berlín y otras zonas de alta montaña hacia sectores más poblados en búsqueda de alimento o reconocimiento de nuevos territorios, un fenómeno que actualmente es objeto de estudio por parte de expertos y de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.



Castañeda indicó que el oso de anteojos habita normalmente por encima de los 2.400 metros de altura y recordó que se trata de una especie endémica de la región andina colombiana que continúa catalogada en peligro de extinción.

Ante los recientes avistamientos, las autoridades hicieron un llamado urgente a campesinos y habitantes rurales para evitar cualquier tipo de agresión contra los animales y, por el contrario, reportar inmediatamente su ubicación a las entidades ambientales.

#Video Campesinos de Santa Bárbara, Santander, reportaron el avistamiento de un oso de anteojos en la vereda San Silvestre. Señalan que el animal estuvo cerca de varias fincas tras bajar del páramo de Berlín #MañanasBlu pic.twitter.com/e0UzPpoVdZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2026

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“El llamado a los campesinos es a protegerlos. Generalmente ellos mismos nos informan cuando los han visto. Son animales muy tímidos frente a la presencia humana y normalmente regresan a su entorno natural”, señaló el secretario Ambiental.

La Gobernación de Santander y la CAS mantienen activos monitoreos con cámaras trampa y jornadas de protección y reforestación en zonas estratégicas del hábitat de la especie.

Para los expertos, el crecimiento de familias de osos de anteojos representa una señal positiva sobre la recuperación de ecosistemas de alta montaña en Santander y la disminución de la presión de la frontera agrícola en algunas áreas del departamento.