Más de 7.000 policías garantizarán seguridad electoral en los santanderes

Un total de 7.000 uniformados de la Región de Policía Número Cinco fueron desplegados para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Santander, Norte de Santander, sur del Cesar y Magdalena Medio.

Así lo confirmó el general William Quintero, quien señaló que las autoridades mantienen dispositivos especiales en zonas consideradas de alto riesgo por presencia de grupos armados organizados como el ELN y las disidencias de las Farc.

“El ELN, disidencias de las Farc y grupos organizados hacen presencia en algunos sectores y a raíz de eso tenemos unos dispositivos especiales de la Policía desplegados en toda la región. Nuestra inteligencia está trabajando frente a cualquier hecho de criminalidad que se pueda presentar”, afirmó el oficial.

El general también hizo referencia a los recientes hechos de orden público ocurridos en Norte de Santander y el Magdalena Medio, entre ellos el ataque a una patrulla de la Policía en Pamplonita y el hallazgo y posterior desactivación de un cilindro bomba entre San Alberto, Cesar, y Santander.



Según indicó, además del despliegue operativo, se reforzaron las labores de inteligencia para anticiparse a posibles amenazas terroristas durante la jornada electoral.

“Es importante la información oportuna. Necesitamos que cualquier ciudadano que tenga información importante para contrarrestar cualquier hecho de terrorismo informe oportunamente a inteligencia para poder neutralizar cualquier amenaza”, agregó.

Las autoridades también tendrán especial atención en la zona de frontera con Venezuela, especialmente en Cúcuta, donde se implementaron controles especiales para evitar situaciones de desorden durante las elecciones.

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“Tenemos un gran dispositivo de Policía en toda la Región 5 y una gran capacidad institucional para atender todo el tema electoral. También hacemos presencia especial en esta zona de frontera porque en elecciones pasadas tuvimos situaciones relacionadas con el paso de personas desde territorio venezolano hacia Colombia y eso va a ser controlado”, sostuvo Quintero.

A estas medidas se suma la resolución expedida por la Quinta Brigada del Ejército Nacional que suspende temporalmente el porte de armas de fuego y armas traumáticas en toda su jurisdicción con motivo de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.

La restricción aplica tanto para personas naturales como jurídicas que cuenten con permisos de porte y busca garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la jornada democrática.