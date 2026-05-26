Atacan con explosivos patrulla de la Policía en peaje Pamplonita, Norte de Santander: tres heridos

Tres policías resultaron heridos tras un atentado con explosivos ocurrido en inmediaciones del peaje de Pamplonita, sobre uno de los corredores viales más importantes de Norte de Santander. De acuerdo con la información preliminar, el ataque iba dirigido contra uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, quienes adelantaban labores de control en el peaje, cuando criminales lanzaron un artefacto explosivo contra la camioneta en la que se movilizaban.

Tras la detonación, los policías fueron hostigados con disparos desde un cerro cercano por hombres armados que participaron en la acción terrorista. El hecho generó momentos de tensión entre conductores y habitantes del sector, mientras se activaba el despliegue de seguridad en la zona.

Los tres uniformados lesionados no presentan heridas de gravedad y a esta hora son evacuados hacia centros asistenciales en Cúcuta.

En respuesta al ataque terrorista, tropas del Batallón de Infantería N.°13 García Rovira llegaron al sitio con un vehículo blindado para reforzar la seguridad y apoyar las operaciones militares y policiales tras el ataque.