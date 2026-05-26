Cien policías reforzarán seguridad en puestos de votación de Bucaramanga

Un refuerzo especial en materia de seguridad para la jornada electoral de este fin de semana tendrá Bucaramanga con el apoyo de 100 auxiliares de Policía provenientes de diferentes escuelas de formación, quienes estarán vigilando los puestos de votación de la ciudad y especialmente en los corregimientos.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, explicó que estos uniformados fortalecerán los circuitos de seguridad en los puntos habilitados para las elecciones, mientras que el Ejército Nacional tendrá a cargo la custodia en las zonas rurales.

“Tenemos un refuerzo importante de auxiliares de Policía que vienen de diferentes escuelas de formación y, con apoyo de la Alcaldía Municipal, tendrán alojamiento para fortalecer los circuitos de seguridad en los puestos de votación. Nuestro Ejército Nacional tendrá la custodia en los puestos de votación de la zona rural y todo se concentrará en Neomundo, donde será el escrutinio”, señaló el funcionario.

Según Pinto, las autoridades no tienen reportes de alertas que representen riesgo para el desarrollo de las elecciones en Bucaramanga ni en sus tres corregimientos, aunque aseguró que se mantendrán en máxima vigilancia durante toda la jornada.



“En Bucaramanga y sus corregimientos no tenemos ninguna alerta temprana que pueda afectar las elecciones. Estamos atentos y preparados para garantizar tranquilidad”, indicó.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe masivamente en la jornada democrática y ejerza su derecho al voto en calma y en familia.

“La recomendación es que la gente salga a votar temprano, que lo haga en familia y luego continúe sus actividades con tranquilidad, ya sea compartir un desayuno, hacer deporte o esperar los resultados en sus casas”, agregó Pinto.

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De igual forma, la administración municipal confirmó que se acogerá al decreto nacional de Ley Seca. La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado, se extenderá durante la jornada electoral y hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 de la mañana.

Además, habrá restricciones para el transporte de escombros, trasteos y carga pesada, medidas que buscan evitar situaciones que puedan alterar el orden público.

El secretario del Interior indicó que, por instrucción del alcalde Cristian Portilla, el objetivo es garantizar unas elecciones “transparentes, tranquilas y libres”, trabajo que se adelanta de manera articulada con la Policía Metropolitana, el Ejército y gestores de convivencia que estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad.

