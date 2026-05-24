Ataque con dron a estación de Policía en Santa Rita de Iró, Chocó, dejó un herido; hay recompensa

Las autoridades en Chocó investigan el ataque con drones que se registró contra la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, dejando a un subintendente herido, el cual tuvo que ser trasladado por parte de la Fuerza Aeroespacial colombiana hacia Medellín.

De manera preliminar, la Policía señaló al ELN de ser el responsable de este ataque, a través del frente Cacique Calarcá, aunque no es la primera vez que ocurren atentados a esta sede policial: la anterior fue el primero de mayo y medios de comunicación locales contabilizan 12 este año.

El teniente coronel César Alberto Lemus, comandante encargado del Departamento de Policía Chocó, habló sobre el estado de salud del uniformado y anunció una millonaria recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables de estos hechos.

"Tenemos un policía lesionado, el cual fue atendido y estabilizado por sus compañeros, y evacuado hacia la ciudad de Medellín para recibir una atención especializada. Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. La Gobernación del Chocó y la Policía Nacional hacen un ofrecimiento de hasta 30 millones de pesos como recompensa a aquella personas que nos aporte información y nos permita dar con el paradero de los responsables de este hecho", indicó.



Fuera de los impactos a la estación que dejaron daños materiales, la caída de los artefactos explosivos lanzados desde esta aeronave no tripulada también dejó afectaciones a la población civil aledaña, que está en zozobra tras lo sucedido.

“Dichas acciones han generado terror, zozobra e inseguridad en la población civil, ocasionando daños materiales en viviendas, afectaciones psicológicas, limitaciones a la movilidad de los habitantes e interferencias en sus actividades cotidianas. Además, han producido un grave daño moral y una injusta estigmatización derivada de un conflicto que no nos pertenece”, dice un comunicado de la comunidad de Río Iró, que circula en internet.

En el documento le piden al ELN que cese las acciones violentas contra la estación de Policía y la comunidad. “Exigimos igualmente el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la tranquilidad, la honra, el derecho a la salud, al trabajo y al buen nombre de toda la población iroseña asentada en esta cabecera municipal”.