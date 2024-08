Bloqueada la vía San Gil - Bucaramanga por protesta de campesinos de Onzaga y Mogotes

En un acto de protesta por el deterioro de la vía y la falta de inversión prometida, las comunidades de Onzaga, Mogotes y San Joaquín han bloqueado desde esta mañana la carretera que conecta San Gil con Bucaramanga. Los manifestantes exigen respuestas ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Gobernación de Santander en cuanto al mejoramiento del corredor vial.

A pesar de que actualmente existe un contrato por 30 mil millones de pesos gestionado por la Gobernación de Santander, solo se ha intervenido 1,4 kilómetros de los ocho proyectados. Este hecho ha generado una profunda insatisfacción en las comunidades afectadas, que señalan el incumplimiento de las promesas hechas para la pavimentación y el mantenimiento de la carretera.

"Es un contrato de 88 mil millones de pesos, el cual tiene como objetivo la construcción, mejoramiento y mantenimiento del corredor vial San Gil, Mogotes, San Joaquín y Onzaga. El contratista a 31 de diciembre debería tener ejecutados 30 mil millones de pesos y más o menos alrededor de ocho kilómetros pavimentados. Esta es la hora y solamente ha ejecutado 15 mil millones de pesos y ha hecho 1,4 kilómetros", dijo una de las manifestantes.

La preocupación entre los manifestantes es palpable, ya que la Gobernación de Santander ha iniciado un proceso sancionatorio que podría llevar a la liquidación del contrato. Esto, según los líderes de la protesta, podría dejar una deuda de alrededor de mil millones de pesos entre nóminas, acreedores, proveedores y subcontratistas.

"Estamos exigiendo que primero que todo paguen lo que deben, entreguen paz y salvo de lo que deben, independientemente de que puedan continuar o no puedan continuar, no trabajen con los dineros de la comunidad. Como pueden evidenciar, tenemos todo organizado, hay camiones con colchonetas, con carpas, con sillas, las provisiones están más o menos para mil personas. Traemos también refrigerador para mantener el tema de la proteína, la carne refrigerada. Estamos preparados para atender esta situación hasta tanto no tener una solución", afirmó la manifestante.

La comunidad ha manifestado que no levantará el bloqueo hasta recibir una respuesta clara y soluciones concretas por parte de las autoridades.