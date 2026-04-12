Bloqueos en Santander generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreo

El aeropuerto internacional de Bucaramanga enfrenta dificultades operativas en medio de la crisis de movilidad que se registra en Santander, marcada por bloqueos y restricciones en varios corredores estratégicos del departamento.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que la operación del terminal aéreo ya está siendo impactada por problemas de acceso del personal en tierra, fallas en la logística de abastecimiento y dificultades en el transporte de insumos, incluido el suministro de combustible.

La organización señaló que estas condiciones podrían comprometer la continuidad de algunos procesos operativos si no se garantizan condiciones estables de movilidad y seguridad en los accesos al aeropuerto.

En paralelo, la situación vial en Santander genera afectaciones en corredores nacionales como la Ruta del Magdalena Medio hacia Antioquia, la vía hacia Norte de Santander, la Ruta hacia la Costa Caribe y los accesos hacia Boyacá y Cundinamarca, lo que agrava la conectividad terrestre de la región.



A este panorama se suma el impacto en el sector turístico y de eventos, donde ya se reportan afectaciones en la agenda cultural y económica, incluyendo conciertos de alto impacto como los de Ricardo Montaner y J Balvin, que podrían verse comprometidos por la coyuntura.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, advirtió sobre el impacto económico de la situación y el desabastecimiento que ya se registra en la ciudad.

“Bucaramanga y su área metropolitana están completamente afectadas por falta de abastecimiento de comidas. En el departamento de Santander los gremios ya han manifestado que son más de 120.000 millones de pesos en pérdidas diarias por los bloqueos”, señaló.

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Desde el sector hotelero, Cotelco Santander confirmó cancelaciones, desabastecimiento de productos en sus hoteles y afectaciones directas a la operación turística.

Finalmente, la IATA reiteró su llamado a las autoridades para garantizar condiciones de movilidad y seguridad, advirtiendo que la estabilidad de la operación aérea depende de la normalización de los accesos y la logística en tierra.