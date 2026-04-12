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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bloqueos en Santander generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreo

Bloqueos en Santander generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreo

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió afectaciones operativas y riesgos para la continuidad del servicio aéreo debido a los bloqueos en los accesos viales.

Viajeros pasan a pie para llegar al Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Viajeros pasan a pie para llegar al Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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