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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Largas esperas y pocos buses: el calvario de quienes necesitan salir de Bucaramanga

Largas esperas y pocos buses: el calvario de quienes necesitan salir de Bucaramanga

La operación en la Terminal de Transportes de Bucaramanga se redujo con mínima salida de buses y baja venta de tiquetes, incluso aumentaron precios ante bloqueos en vías y rutas alternas.

Larga espera de viajeros en la Terminal de transportes de Bucaramanga
Imagen propia. Larga espera de viajeros en la Terminal de transportes de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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