Blu Radio cambió de dial en Santander: escuche las noticias del departamento ahora en los 1080 AM

Blu Radio en Santander, una de las emisoras más destacadas en la región, cambió su frecuencia radial y ahora las noticias del departamento, son transmitidas no en el dial 960 AM sino en el 1080, también del AM.

En la nueva frecuencia, 1080 AM, se mantendrá toda la programación de Blu Radio, como lo son los diferentes espacios informativos locales. Además, seguirá transmitiéndose toda la programación de noticias, análisis y entretenimiento de la frecuencia nacional.

No olvide sintonizar Blu Radio en su nueva frecuencia, 1080 AM, para estar al tanto de las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y los diferentes programas que caracterizan a Blu Radio, como Meridiano Blu, Blog Deportivo y Voz Populi.

Además del cambio de dial, la sede de Blu Radio en Bucaramanga también se muda y estará ubicada ahora en una zona más céntrica de la capital de Santander.