Brutal agresión en Curití, Santander: capturados por dejar ciego a un hombre en una riña

Dos hombres, de 33 y 39 años, que eran buscados por la justicia tras protagonizar un violento ataque que le costó la visión a un ciudadano, fueron capturados en las últimas horas por la Policía de Santander en zona rural del municipio de Curití.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron el pasado 23 de febrero de 2025. Según la investigación liderada por la Sijpin y la Inteligencia Policial, los hoy detenidos abordaron a su víctima a las afueras de un establecimiento en la vereda El Placer.

Sin mediar palabra y con una sevicia alarmante, atacaron al ciudadano utilizando cuchillos, botellas y palos, además de golpes despiadados.

La gravedad de las heridas fue tal que el afectado debió ser trasladado de urgencia a Bucaramanga, donde permaneció varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de los esfuerzos médicos y múltiples cirugías, el hombre perdió su ojo derecho como consecuencia de la brutal agresión.



Imagen ilustrativa AFP

La captura se materializó en la misma vereda donde ocurrió el ataque, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Charalá.

Tras ser presentados ante un juez, se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

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"Este resultado evidencia el compromiso institucional por esclarecer hechos de violencia que afectan la integridad de los ciudadanos. Continuaremos adelantando acciones que permitan llevar ante la justicia a los responsables", afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

Con esta acción, las autoridades envían un mensaje claro contra la impunidad en delitos que atentan contra la vida y la integridad personal en el departamento.