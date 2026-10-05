Bucaramanga tendrá ‘pincha llantas’ para vehículos que intenten evadir retenes de tránsito

Por primera vez, Bucaramanga contará con líneas de ‘pincha llantas’ en los puestos de control de tránsito, una medida que busca evitar que conductores que reciban la orden de detenerse intenten escapar de los operativos de las autoridades.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, durante la entrega de 40 motocicletas y 10 kits para puestos de control destinados a fortalecer los operativos de seguridad y movilidad en diferentes sectores de la ciudad.

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Según explicó el mandatario, los nuevos elementos estarán acompañados de dispositivos para impedir la fuga de vehículos cuando sus conductores desobedezcan las órdenes impartidas por los agentes de tránsito o la Policía.

“El que nada debe, nada teme”, señaló Portilla, al defender la implementación de estos mecanismos en los puntos de control.



El alcalde aseguró que la medida responde a situaciones que se han presentado durante los operativos, en los que algunos conductores, en lugar de detenerse ante la autoridad, han intentado evadir los controles.

Portilla puso como ejemplo un procedimiento reciente en el que un motociclista habría desobedecido una orden policial y emprendió la huida. Durante la maniobra, se le cayó un bolso que llevaba consigo y, de acuerdo con el mandatario, en su interior fueron encontrados un paquete de marihuana y armas blancas.

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“Muchos de los ciudadanos que transitan en la ciudad son personas extraordinarias, respetuosas, con valores y con una gran cantidad de respeto por la ciudad. Pero otros son bandidos y delincuentes”, manifestó el alcalde.

La administración municipal indicó que las líneas de ‘pincha llantas’ estarán instaladas en los puestos de control y serán activadas cuando un vehículo desobedezca la orden de detenerse y pretenda abandonar el lugar.

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La estrategia hace parte del fortalecimiento de los controles en Bucaramanga, en medio de la entrega de nuevos equipos y motocicletas a las autoridades para ampliar su capacidad operativa.