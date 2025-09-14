Bumangués murió en EE. UU. y su familia clama ayuda para darle el último adiós en Colombia

Un profundo drama vive una familia en Bucaramanga tras la repentina muerte de Gustavo Alfonso Suárez Sánchez, un hombre de 38 años que falleció en la ciudad de Phoenix, Arizona (Estados Unidos), a donde había llegado hace año y medio en busca de mejores oportunidades laborales y estabilidad para su familia.

El hombre ingresó el pasado 21 de agosto de 2025 al Hospital Abrazo Central Campus, en Phoenix, Arizona, por lo que parecía una simple gripa.

Sin embargo, su condición se complicó rápidamente y el 27 de agosto tuvo que ser intubado tras ser diagnosticado con una neumonía atípica severa, lamentablemente, falleció el 9 de septiembre.

Gustavo residía en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga, cuando decidió emprender el viaje con la ilusión de trabajar y apoyar económicamente a sus seres queridos. En Estados Unidos se desempeñaba como conductor en plataformas digitales de transporte.

Su tía, Alicia Pérez Sánchez, envió un video pidiendo colaboración: “Estamos haciendo una recolección para poder mandar a Estados Unidos y repatriar el cuerpo, les pedimos enormemente su ayuda. El número Nequi es 317 7036584, debemos reunir 30 millones de pesos”.

La madre de la víctima, Gloria Sánchez, relató que él comenzó con síntomas de gripa y no se cuidó. “Se automedicó y no le dio mucha importancia, decía que solo era gripe, y cuando fue al médico, porque era muy costoso, ya tenía comprometidos los pulmones”.

Gloria también recordó que, en primera instancia, era ella quien iba a viajar, pero en familia decidieron que fuera él “dijo que sí, que iba y trabajaba duro y nos ayudaba, todo venía bien, incluso gracias a Dios pasó la frontera, sin inconvenientes”.

No obstante, su proyecto se truncó en los últimos días, luego de que la enfermedad se complicara, permaneció más de ocho días internado en el Hospital Abrazo Central Campus, en Phoenix, donde falleció el pasado jueves 11 de septiembre tras un fallo respiratorio.

Ahora, su familia enfrenta un nuevo reto: reunir los 7.500 dólares (cerca de 30 millones de pesos) que cuesta la repatriación del cuerpo para poder darle el último adiós en Bucaramanga.