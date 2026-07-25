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Campesinos del Páramo del Almorzadero piden al nuevo Gobierno revisar las restricciones ambientales

A través de un llamado al Gobierno nacional entrante, autoridades y comunidades del Páramo del Almorzadero solicitaron revisar las normas que regulan este ecosistema, al advertir que algunas medidas podrían afectar la permanencia y las actividades productivas de cientos de familias campesinas que habitan el territorio.

Páramo del almorzadero
Imagen de la comunidad. Páramo del almorzadero
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Campesinos del páramo del Almorzadero, respaldados por autoridades locales de la provincia de García Rovira, hicieron un llamado al Gobierno nacional entrante para que de continuidad a los compromisos adquiridos con las comunidades y revise las normas que, aseguran, están afectando a quienes históricamente han habitado este ecosistema estratégico.

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La principal preocupación de las comunidades es que algunas disposiciones vigentes terminen vulnerando derechos como la permanencia en el territorio, la formalización de la propiedad privada y el desarrollo de sus actividades productivas.

El personero de Concepción, Dilan Leonardo Tarazona, y el alcalde de Guaca, Ferley Villamizar, señalaron que las decisiones sobre el páramo deben construirse de la mano con las comunidades campesinas, pues consideran que ciertas normas podrían derivar en el desplazamiento de familias que por generaciones han sido las encargadas de conservar este ecosistema.

Las autoridades locales aclararon que no se oponen a la protección ambiental del páramo del Almorzadero por el contrario, destacaron que la declaratoria de la reserva natural representa un avance importante, ya que prohíbe cualquier actividad minera y permite que los campesinos continúen trabajando sus tierras.

Sin embargo, el alcalde de Guaca advirtió que aún existen compromisos pendientes consignados ante el Ministerio de Ambiente, entre ellos los procesos de titulación y formalización de la propiedad privada dentro del páramo, así como la modificación de las Unidades Agrícolas Familiares, figura que permitiría ampliar la titulación de tierras para las comunidades campesinas.

Por ello, hicieron un llamado al Gobierno nacional entrante para que mantenga las bases del proceso construido con las comunidades y promueva las reformas necesarias que garanticen su permanencia en el territorio.

Finalmente, reiteraron que el objetivo no es debilitar la protección ambiental del páramo, sino asegurar que su conservación vaya de la mano con el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

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