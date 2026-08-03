Campesinos y mineros de Santander se encadenan frente al Ministerio de Ambiente

Campesinos y pequeños mineros de Santander iniciaron este martes una protesta frente al Ministerio de Ambiente, en Bogotá, donde varios de ellos se encadenaron para exigir que no se expidan las resoluciones relacionadas con la delimitación del páramo de Santurbán, al considerar que afectarían el desarrollo de la minería legal y las actividades agropecuarias en la región.

Los manifestantes rechazan las resoluciones que, según aseguran, pondrían en riesgo la minería legal y las actividades agropecuarias en la provincia de Soto Norte. Añaden que las medidas comprometerían cerca de 75.000 hectáreas y pondrían en riesgo el sustento de más de 25.000 habitantes de la provincia de Soto Norte, quienes dependen de la minería tradicional y la agricultura.

Durante la jornada, la abogada Gloria Lucía Álvarez, representante de habitantes del municipio de Vetas, afirmó que líderes comunitarios emprendieron acciones legales contra la entonces ministra de Ambiente, Irene Vélez, al considerar que las decisiones adoptadas antes de dejar el cargo modificarían el proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional.

Según la jurista, la exfuncionaria habría expedido una resolución que, a su juicio, le permitió delimitar los páramos por sectores, lo que calificó como una actuación contraria a la normatividad y a la integralidad del ecosistema.



Álvarez sostuvo, además, que la aplicación de esa resolución en Santurbán ampliaría la delimitación hacia zonas donde históricamente se desarrollan actividades mineras y agropecuarias que, según afirma, no corresponden al ecosistema de páramo.

La representante de las comunidades también aseguró que esta decisión desconocería los acuerdos alcanzados durante el proceso de participación ciudadana ordenado por la Corte Constitucional y afectaría a familias que durante décadas han desarrollado actividades económicas legales en la región.

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Los manifestantes esperan que en los próximos días un juez se pronuncie sobre la acción de tutela presentada y adopte medidas que, según indican, garanticen el debido proceso y los derechos de las comunidades de Soto Norte.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado sobre las nuevas manifestaciones ni sobre las solicitudes elevadas por los campesinos y pequeños mineros.