Capturado taxista por participar en atentado que dejo dos muertos y un herido en Piedecuesta

Un taxista fue capturado por su presunta participación en el ataque sicarial que dejó dos personas muertas y una más herida en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Los hechos se registraron en la noche del domingo 26 de abril en un establecimiento de comercio del sector Barro Blanco en Tejaditos, donde hombres armados ingresaron y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar.

En el sitio murieron Fredy Leonardo Medina Torres, de 25 años, y Jhonatan Yesid Sierra Mejía, de 19 años, quienes recibieron impactos de arma de fuego en su cuerpo.

En el mismo ataque, un joven de 21 años resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, desde donde fue remitido al Hospital Universitario de Bucaramanga debido a la gravedad de sus lesiones.



Tras el atentado, la Policía activó un plan candado luego de que testigos informaran que los responsables huyeron en un vehículo tipo taxi. Minutos después, las autoridades lograron ubicar el automotor y capturar a su conductor.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que el capturado habría tenido un papel clave en el hecho: “Son asesinadas dos personas en un establecimiento de comercio y es lesionada una más, en la reacción de la Policía, se logra la captura de uno de los implicados, el taxista, pudimos recolectar material probatorio que evidencia que esta persona deja en el lugar a quienes cometen este doble homicidio, los espera y los recoge", señaló.

Así mismo en video quedó registrado que venía transportándolos en la zona, verificando el terreno.

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El detenido, identificado como Pedro Javier Flórez Álvarez, de 34 años, habría participado en la logística del crimen, transportando a los sicarios antes y después del ataque.

Según las autoridades, también estaría vinculado a otros hechos delictivos en el municipio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los demás responsables de este hecho violento que genera preocupación en Piedecuesta.