Santander bajo el agua: 600 familias damnificadas y la cifra sigue en aumento

La emergencia invernal en Santander se salió de control, cerca de 600 familias han resultado afectadas, muchas lo perdieron todo, las inundaciones obligaron a evacuar en canoas desde las zonas más vulnerables, mientras el nivel del agua cubría completamente sus viviendas.

El desbordamiento de los ríos Horta, Carare, Opón y Guayabito tiene bajo el agua a varios municipios, entre ellos Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra, donde cientos de familias enfrentan una crisis humanitaria.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó la gravedad del panorama: “Tenemos a hoy 11 municipios en alerta roja, algunos en la provincia de Vélez y otros en la provincia de Yariguíes, tenemos afectaciones viales tanto en vías primarias, secundarias como terciarias, como la Troncal del Carare en el sector San Marino. 19 municipios han declarado la calamidad pública, sumado a la del departamento por variabilidad climática", puntualizó.

El drama es evidente hay casas abandonadas porque todo incluyendo la cocina quedó sumergido, en medio de la emergencia, la comida escasea, algunas familias sobreviven con lo poco que logran rescatar, consumiendo plátano y yuca mojados mientras esperan ayuda.



"Aún continuamos la caracterización; está el corregimiento de Puerto Araujo, estamos esperando ya una caracterización puntual incluso del Bajo Bolívar y poder tener un consolidado”, afirmó Sánchez.

El impacto también es económico: cultivos enteros, especialmente de palma, quedaron destruidos por las lluvias, dejando a campesinos sin sustento.

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La crisis ya es departamental, a la fecha, 19 municipios han declarado la calamidad pública, sumándose a la declaratoria general por variabilidad climática, en un intento por acelerar la atención a los damnificados.

Mientras avanzan los censos y la caracterización de los afectados, las lluvias continúan en varias regiones lo que agrava la situación de calamidad del departamento, las administraciones municipales hacen el llamado urgente a la solidaridad.