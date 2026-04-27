Emergencias por lluvias en Santander dejan cientos de familias damnificadas y un fallecido

Santander atraviesa una compleja situación por cuenta de la fuerte temporada de lluvias que azotó el departamento durante el fin de semana, especialmente en la serranía de los Yariguíes.

Las precipitaciones intensas provocaron el desbordamiento de ríos, crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas, dejando graves afectaciones en al menos cinco municipios. Los ríos Carare, Opón y Horta se salieron de su cauce, afectando principalmente a las zonas bajas de Cimitarra, Landázuri, Bolívar, Puerto Parra y Simacota, donde fue declarada la alerta roja.

De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de 400 familias, en su mayoría campesinas, resultaron damnificadas tras perder enseres, electrodomésticos y ver sus viviendas inundadas. Las emergencias también han generado incomunicación en varias comunidades del corredor conocido como Carare-Opón, debido a daños en vías y puentes peatonales ocasionados por las crecientes súbitas.

Cerca de 400 familias, damnificadas por inundaciones en el Magdalena Medio santandereano #VocesySonidos https://t.co/eJRjbjozHI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 26, 2026

A esto se suman pérdidas incalculables en cultivos de plátano, banano y arroz, así como en el sector ganadero.Entre los eventos más relevantes reportados por las autoridades se encuentran deslizamientos en el municipio de La Paz, en la vereda El Centro, vía hacia Chipatá - Vélez; crecientes súbitas del río Carare en Cimitarra, que generaron inundaciones en el centro poblado La India de Landázuri; el aumento del caudal del río Ubaza en Gámbita; la creciente del río Opón en el Bajo Simacota; y el desbordamiento del río Horta en Bolívar.



Fuertes lluvias dejan sin energía a sectores de Puerto Parra, Landázuri y Cimitarra en Santander #VocesySonidos https://t.co/duQtXcAHue — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 26, 2026

Además, siete municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos: Chima, Coromoro, Encino, Girón, Guadalupe, Lebrija y Sabana de Torres, mientras que otros 31 permanecen en alerta naranja ante la probabilidad de nuevas emergencias.

En el municipio de Cimitarra, especialmente en la vereda El Valiente y el corregimiento Puerto Araujo, los organismos de gestión del riesgo no han podido ingresar para realizar el censo de afectados, debido a los altos niveles de los ríos. Se espera que en las próximas horas se entregue un balance más completo de la situación.

Esta es la magnitud de la emergencia invernal en Santander. Cerca de 400 familias están damnificadas, con el agua a las rodillas, perdieron neveras, lavadoras, cultivos y ganado, y hoy esperan alimentos tras ser arrastrados por la corriente. Así está Puerto Parra. #VocesySonidos pic.twitter.com/xcIkaIV4hN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 26, 2026

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Uno de los hechos más lamentables ocurrió precisamente en Cimitarra, donde un joven identificado como Juan Camilo Zapata perdió la vida al ser arrastrado por la creciente del río Carare mientras intentaba trasladar ganado a una zona segura. En esta zona, más de 20 viviendas resultaron afectadas y varias fincas ganaderas tuvieron que ser evacuadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de los ríos Carare, Opón y Lebrija, que permanecen en alerta roja, e hicieron un llamado urgente a la comunidad para acatar las recomendaciones y evacuar las zonas de alto riesgo mientras persistan las lluvias.