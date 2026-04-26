Capturado hombre que amenazó a trabajadores del hospital de Puente Nacional, Santander

Un hombre de 42 años fue capturado en zona rural del municipio de Albania, señalado de estar involucrado en un caso de amenazas contra personal médico en Puente Nacional, Santander.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional en Santander, a través de la SIJIN, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencia de allanamiento y registro en la vereda Utapa.

Durante la intervención, las autoridades incautaron una escopeta marca Winchester calibre 16, munición, pólvora negra, fulminantes, elementos para la fabricación de cartuchos y una pistola traumática modificada, además de un equipo móvil.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó por hechos ocurridos recientemente en el ESE Hospital Integrado San Antonio de Puente Nacional, donde el hoy capturado, presuntamente en estado de alicoramiento, habría intimidado con un arma de fuego a personal médico.



Las autoridades indicaron que la denuncia fue conocida de manera inmediata, lo que permitió iniciar las labores investigativas que derivaron en el allanamiento y la captura.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró: "El procedimiento se desarrolló en la vereda Utapa, zona rural de Albania, Santander, donde mediante allanamiento se encontraron estas armas, una escopeta y una pistola, estos resultados hacen parte de las acciones contra el porte ilegal de armas y la protección de la integridad de los servidores de la salud".

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Puente Nacional, donde se adelanta el proceso de judicialización correspondiente.