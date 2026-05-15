Capturan a cuatro venezolanos por presunta participación en ataque armado en Mogotes

Cuatro ciudadanos venezolanos fueron capturados por la Policía Nacional tras ser señalados de participar en un ataque armado ocurrido el pasado 10 de mayo en el municipio de Mogotes, donde dos personas resultaron heridas con arma de fuego.

El operativo fue confirmado por el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía en Santander, quien destacó la rápida reacción de las autoridades y el apoyo de la comunidad para lograr las capturas.

Según explicó el oficial, los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la noche del domingo 10 de mayo en la salida de Mogotes. Tras el ataque, la Policía activó un plan candado con cierres y controles en diferentes corredores viales y zonas rurales entre Mogotes y San Joaquín.

“La Policía Nacional establece un perímetro y unos puntos de cierre. Alrededor de las 4:50 de la mañana capturamos a las dos primeras personas”, indicó el coronel Arévalo.



De acuerdo con las autoridades, los primeros dos sospechosos fueron ubicados en la vereda La Aurora de San Joaquín cuando se movilizaban a pie hacia el casco urbano. Al notar la presencia policial, habrían arrojado un arma de fuego a una zona boscosa.

“Los policías verifican y encuentran una pistola calibre 9 milímetros con proveedor y cartuchos”, explicó el comandante.

La investigación preliminar señala que los implicados habrían incendiado una motocicleta durante la huida y posteriormente tomado otro vehículo para escapar. Horas más tarde, por información de habitantes de la zona, la Policía logró ubicar a otros dos hombres que se movilizaban en motocicleta por el sector rural de Mogotes.

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Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos dentro de un bolso que llevaban los sospechosos.

En total, las autoridades incautaron dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y dos motocicletas presuntamente utilizadas durante el ataque armado.

El coronel Arévalo aseguró que uno de los capturados estaría vinculado con un hecho sicarial ocurrido anteriormente en San Gil, por lo que avanzan las investigaciones para establecer posibles conexiones criminales en las provincias Guanentá y Comunera.

“Estamos trabajando en la investigación. El arma de fuego incautada está siendo sometida a pruebas balísticas para determinar si ha sido utilizada en otros hechos criminales”, señaló.

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Los cuatro capturados, de 28, 30, 32 y 33 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.