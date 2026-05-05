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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a presunto asesino de mujer en Suratá; tiene antecedentes judiciales

Capturan a presunto asesino de mujer en Suratá; tiene antecedentes judiciales

Información preliminar sugiere que el hombre tendría antecedentes por otros delitos graves, entre ellos un homicidio y hechos de violencia sexual contra dos menores de edad.

foto mujer cachirí santander.jpg
Mujer asesinada en el corregimiento Cachirí, Santander
// Junta de Acción Comunal Cachirí
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Las autoridades lograron la captura del principal sospechoso del homicidio de Luisa Esteban Esteban, ocurrido el pasado domingo en el corregimiento de Cachirí, zona rural de Suratá.

El alcalde municipal, Ecxon Jerónimo Pabón, confirmó que el procedimiento se llevó a cabo hacia las 6:00 de la tarde de este lunes, en medio de un operativo desplegado por la Policía Nacional con apoyo de la comunidad. El hombre fue interceptado cuando intentaba huir por la ribera del río Cachirí.

Según detalló el mandatario, la ubicación del sospechoso se produjo en el sector conocido como Puente Bajaloma, una zona rural comprendida entre la vereda San Ignacio y el Filo de Turbay, en límites con el municipio de El Playón.

“El trabajo articulado entre la Policía, la Administración Municipal y los habitantes permitió dar con la captura de esta persona, quien ya está a disposición de las autoridades competentes. Confiamos en que se hará justicia”, señaló el alcalde.

De acuerdo con lo revelado por el propio mandatario, antes de su detención sostuvo dos conversaciones telefónicas con el presunto agresor, en las que intentó persuadirlo para que se entregara voluntariamente ante el cerco policial que ya se había establecido en la zona.

El capturado, cuya identidad ha generado confusión debido a los múltiples nombres que habría utilizado, sería conocido como Alén o Alen Páez Gómez. Versiones de allegados indican que llegó a Cachirí hace cerca de un año, presuntamente procedente de una zona rural del municipio de La Esperanza, en Norte de Santander.

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Además, información preliminar sugiere que el hombre tendría antecedentes por otros delitos graves, entre ellos un homicidio y hechos de violencia sexual contra dos menores de edad, hijas de su pareja sentimental, lo que ahora será materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El crimen que se le atribuye ocurrió en la tarde del domingo 3 de mayo, cuando Luisa Esteban se dirigía hacia su vivienda en la finca El Oso, ubicada en la vereda Capacho. En ese momento fue atacada con arma blanca, sufriendo una herida mortal en el cuello. Su hijo, de 15 años, quien la acompañaba, resultó lesionado en uno de sus brazos.

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El caso ha generado conmoción en esta zona del departamento, donde la comunidad exige celeridad en el proceso judicial y garantías para que hechos de esta naturaleza no queden en la impunidad.

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