Caso World Coin: esto paga al mes la empresa que escanea el iris en Bucaramanga

En las últimas horas se conoció la iniciativa de la empresa Worldcoin Foundation y Tools for Humanity Corporation, que anunció que le pagará a los colombianos en criptomonedas por escanear el iris de sus ojos.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, los interesados en recibir el pago deben agendar una cita por medio de un código QR para luego acercarse a cámaras que escanean el iris de sus ojos en cuestión de segundos.

Sin embargo, en Bucaramanga esta empresa no paga en criptomonedas. El medio de pago es en efectivo y a través de una cuenta bancaria, según contó una ciudadana a Blu Radio.

"Me pidieron bajar la aplicación en el celular, luego piden el biométrico, nos toman una foto en la carapara verificar que somos mayores de edad y despúes de hacer todo ese proceso nos pagan $40.000 por mes durante un año", relató Jessica Rodríguez, una ciudadana venezolana que se acercó a la sede de esta empresa en Bucaramanga.

Publicidad

La empresa World Coin, investigada por la @sicsuper, y que entrega dinero a cambio de escanear el iris de los ojos, abrió una sede en Bucaramanga. Esta ciudadana hizo el proceso y explica cómo funciona. pic.twitter.com/py8P80DUgm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 22, 2024

Según informaron los responsables de esta iniciativa, su propósito es "crear un detector de humanos", que tendría el objetivo de diferenciar entre personas reales y bots.

Publicidad

Sin embargo, hay quienes tienen dudas respecto a este proyecto, pues se están entregando datos sensibles como eliris de los ojos.

"Al principio me daba ese temor sobre qué puede pasar con mis datos, pero yo me asesoré con una amiga que ya tenía conocimiento de la plataforma y no ha pasado nada", dijo Jessica Rodríguez.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal con la empresa por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales en Colombia.

Fue así como mediante la resolución 46436 del 16 de agosto de 2024, la entidad formuló pliego de cargos contra Worldcoin Foundation y Tools for Humanity Corporation.

Publicidad

#ATENCIÓN🚨| La SIC formuló pliego de cargos contra WORLDCOIN FOUNDATION y TOOLS FOR HUMANITY CORPORATION por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales. pic.twitter.com/C0Z3XHpik8 — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) August 21, 2024

Según la SIC, la investigación se centrará en verificar si las empresas han implementado adecuadamente políticas de tratamiento de datos, si cuentan con avisos de privacidad claros y transparentes, y si han obtenido el consentimiento previo, expreso e informado de los titulares de los datos.

Publicidad

Además, se evaluará el manejo de la seguridad de los datos, la existencia de manuales internos de procedimientos, y el cumplimiento de los derechos de hábeas data.

De confirmarse las infracciones, las sanciones podrían incluir multas de hasta dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes y la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por seis meses. Incluso, la SIC podría ordenar el cierre definitivo de las operaciones si no se adoptan los correctivos necesarios.

¿Por qué Worldcoin paga en criptomonedas por escanear el iris de los ojos?

Según indicaron las directivas de la empresa, el proyecto nació para perfeccionar un protocolo que permite comprobar que un ser humano es quien realmente interactúa en internet.

Publicidad

El objetivo de esta iniciativa es contrarrestar los bots y las identidades virtuales falsas facilitadas por la inteligencia artificial. Es por esto que la empresa ofrece una compensación económica a quienes ayuden a crear identidades digitales que aseguran la autenticidad de las personas.