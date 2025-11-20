En vivo
Cayó en Bucaramanga la banda de fleteo Dos Amigos, liderada por alias 'La Reyna'

Cayó en Bucaramanga la banda de fleteo Dos Amigos, liderada por alias ‘La Reyna’

En total, se materializaron cuatro capturas y se lograron esclarecer dos hechos delictivos.

