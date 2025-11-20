Cayó en Bucaramanga la banda de fleteo Dos Amigos, liderada por alias ‘La Reyna’

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, logró un importante golpe contra el delito de fleteo en la ciudad con la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como Dos Amigos, estructura señalada de planear y ejecutar robos a usuarios de entidades financieras.

Las capturas se realizaron mediante orden judicial y estuvieron a cargo de la Sijín. Entre los detenidos se encuentran Viviana Lizeth Gutiérrez, alias ‘Liz’; Jully Lucía Pinto, alias ‘Valeria’; Héctor Steven Rodríguez, alias ‘Megaman’; y Jéssica Valenzuela, alias ‘La Reyna’, señalada como la líder del grupo. Todos deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, la banda se especializaba en seguir, marcar y atacar a personas que retiraban altas sumas de dinero en establecimientos bancarios. Una vez identificadas las víctimas, coordinaban el seguimiento en motocicletas y ejecutaban los atracos utilizando armas de fuego para intimidarlas.

Con la desarticulación de esta estructura, la Policía logró esclarecer dos hechos ocurridos en 2024. El primero el 31 de agosto en la carrera 33A con calle 19, donde cuatro hombres en dos motocicletas abordaron a un ciudadano que había retirado $15 millones de una entidad financiera ubicada en el centro comercial Megamall. La víctima fue arrojada al piso y golpeada mientras le robaban el dinero.



El segundo caso se registró el 5 de septiembre en la avenida Samanes, sector Real de Minas, donde un ciudadano fue despojado de $48 millones tras retirar la suma en un banco. Los delincuentes lo intimidaron con arma de fuego y huyeron con el bolso que contenía el dinero.

Según la Policía, estos hechos fueron planeados y ejecutados bajo la coordinación directa de alias ‘La Reyna’, quien habría establecido las rutas de seguimiento y distribución de roles dentro de la organización.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.