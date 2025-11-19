Colombia avanza en energía solar con proyectos en diferentes partes del país

Entró en funcionamiento un nuevo parque solar ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, desarrollado con participación de Erco Energía, Andina Solar y Climate Fund Managers (CFM). Se trata del primer proyecto de este fondo en operación comercial en América Latina.

El sistema cuenta con una capacidad instalada de 19,9 MW y produce más de 43 GWh anuales, energía equivalente al consumo de más de 32.000 personas. Su operación permite una reducción aproximada de 13.000 toneladas de CO₂ por año y contribuye a diversificar una matriz energética nacional históricamente dependiente de fuentes hídricas.

Paneles solares en Norte de Santander // Foto: suministrada

El proyecto se estructuró bajo un modelo de financiación combinada, en el que se integran recursos públicos internacionales —incluidos fondos europeos— y capital privado para promover inversiones en energías renovables. En este esquema participan CFM como inversionista, Erco Energía como desarrollador local y la Unión Europea como cofinanciadora.

Durante su construcción se generaron 270 empleos directos, con una participación del 64 % de mano de obra local y un 30 % de mujeres. Además, se adelanta un Programa de Desarrollo Comunitario por USD 125.000 que beneficia a habitantes de varias veredas de La Esperanza mediante iniciativas en infraestructura, liderazgo, equidad de género, deporte y emprendimiento rural.



Con su entrada en operación, el proyecto aumenta la capacidad de generación solar instalada en el país y se suma a los desarrollos que buscan ampliar la presencia de fuentes no convencionales dentro del sistema energético colombiano.