Combates entre guerrillas afectan iglesia cristiana en Tibú: esposa del pastor resultó herida

Fuertes combates entre guerrillas se presentan a esta hora en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Ataques con drones dejan como saldo afectación a una iglesia cristiana y con heridas a la esposa del pastor. El violento hecho se presentó en el kilómetro 25. Además está mañana se conoció del asesinato de Israel Quintero Arévalo, reconocido líder comunal y presidente de Asojuntas.

De acuerdo con la información conocida, el crimen ocurrió en el sector El Balancín del P30 y las circunstancias de este hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

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