Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a exdirectiva de relleno sanitario en Barrancabermeja por invasión de área ecológica

Condenan a exdirectiva de relleno sanitario en Barrancabermeja por invasión de área ecológica

El Juzgado Tercero Penal del Circuito sentenció a Liliana Patricia Forero Cala a 80 meses de prisión por permitir la ocupación de una zona de especial importancia ambiental en el relleno Yerbabuena. Tendrá prisión domiciliaria.

