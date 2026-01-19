Condenan a exdirectiva de relleno sanitario en Barrancabermeja por invasión de área ecológica

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a Liliana Patricia Forero Cala a 80 meses de prisión y a una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por su responsabilidad en el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado, por hechos relacionados con la operación del relleno sanitario Yerbabuena, ubicado en zona rural de Barrancabermeja (Santander).

Según la sentencia, la condena se dio porque, en su condición de directiva y responsable del proyecto, permitió y no evitó la ocupación y afectación de una zona ambientalmente protegida, pese a tener la obligación legal de impedirlo, figura jurídica conocida como comisión por omisión.

El fallo también le impuso la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 80 meses y le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, condicionado a la firma de un acta de compromiso y al pago de una caución prendaria equivalente a 10 SMLMV. La captura se hará efectiva cuando la sentencia quede en firme. Contra la decisión procede únicamente el recurso de apelación.

En la misma providencia, el juzgado declaró extinguida la acción penal por el delito de contaminación ambiental agravada, al considerar que ese cargo ya había prescrito, y ordenó levantar cualquier medida impuesta solo por esa infracción.



De acuerdo con el expediente judicial, Forero Cala estuvo vinculada a proyectos de rellenos sanitarios en Santander, entre ellos el de Yerbabuena en Barrancabermeja y anteriormente el proyecto “El Parque” en Piedecuesta.

Las investigaciones establecieron que durante la operación del relleno Yerbabuena se habrían realizado intervenciones en zonas de protección ambiental, con ocupación de áreas restringidas y afectación de ecosistemas estratégicos como la ciénaga San Silvestre, lo que derivó en denuncias ciudadanas, procesos sancionatorios de autoridades ambientales y, finalmente, en la investigación penal por parte de la Fiscalía.

La defensa podrá apelar la sentencia ante el superior jerárquico. Mientras tanto, el fallo no quedará en firme hasta que se resuelva la segunda instancia o venza el término legal para recurrirlo.

