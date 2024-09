El Hospital Internacional de Colombia (HIC) confirmó que el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa institución.

De acuerdo con el último comunicado emitido por el HIC, el ingeniero Hernández está en proceso de compensación de su función hepática tras una cirugía reciente.

“Hasta el momento, su evolución es favorable, y el equipo médico especializado del hospital está supervisando constantemente su estado de salud”, dice el comunicado del HIC.

El informe también indica que el exalcalde se encuentra en condiciones generales aceptables. Hernández, de 79 años, ha estado recibiendo atención médica especializada para asegurar su recuperación.

El comunicado que firma el director médico del HIC, Jonathan Cáceres Prada, fue emitido luego de que en redes sociales circulara información falsa sobre el fallecimiento de Rodolfo Hernández quien padece de un cáncer de colon con una afectación también en su hígado.

La grave enfermedad que padece Hernández fue confirmada por él mismo el pasado 14 de marzo de 2024, en medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio por presunta corrupción en un contrato para el manejo de las basuras cuando era alcalde de la capital santandereana, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.

Desde el entonces el ingeniero Rodolfo Hernández ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas, ha estado en constante atención médica y hospitalizado en el HIC donde actualmente permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo.