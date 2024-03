En medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se le sigue al ingeniero Rodolfo Hernández por presunta corrupción en un contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga cuando era alcalde de la capital de Santander, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.

Según se conoció en la audiencia que se está reafianzando este jueves 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés indebido en el contrato de consultoría con varios correos electrónicos a través de los cuales allegaron la propuesta de Jorge Alarcón, correos que servirían de pruebas de la fiscalía para exponer lo que pretendían hacer Hernández y su hijo para favorecerse con la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic.

El abogado defensor de confianza de Rodolfo Hernández, Jorge Ruíz, también se refirió a la reunión que según la fiscalía mantuvo el exalcalde con el contratista Jorge Alarcón en su apartamento.

“Esa prueba nunca se presentó, nunca se probó que se reunieron, a pesar de que en los alrededores del apartamento hay cámaras de seguridad y registro de visitantes del edificio. La Fiscalía no presentó pruebas sobre esto”, señaló el abogado defensor Jorge Ruíz.

#Atención A las tres de la tarde un juez dará a conocer el sentido del fallo del juicio contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presunta corrupción. "Tengo cáncer terminal", reveló el exmandatario rompiendo en llanto #VocesySonidos pic.twitter.com/w41nCklRtd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 14, 2024

A las 3:00 de la tarde de este jueves se reanudará la audiencia de lectura de fallo en el juicio contra Rodolfo Hernández, sentido de fallo que la Fiscalía solicitó que fuese condenatorio, de igual forma lo hizo el Ministerio Público.

Hernández es acusado de celebración indebida de contratos y el juez puede leer este jueves el sentido del fallo y decir que es declarado, sentido de fallo condenatorio o sentido de fallo absolutorio; sobre lo cual Hernández explicó que “confío en la justicia y en que se lograrán desvirtuar las mentiras que se han dicho para vincularme”, dijo Hernández.