Controlan conato de incendio en la cárcel de Barrancabermeja; tres reclusos con afecciones

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este viernes en el establecimiento carcelario de Barrancabermeja, donde un conato de incendio obligó a la intervención de los organismos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran por las instalaciones.

La rápida reacción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios permitió controlar la conflagración, mientras que tres personas privadas de la libertad resultaron con quemaduras menores y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Según las autoridades, las lesiones no revisten gravedad.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja se realizó seguimiento permanente a la situación para garantizar la seguridad de los internos y del personal que labora en el establecimiento penitenciario, así lo confirmó el jefe de la entidad Eduardo Ramírez Alipio.

"Se presentó una conflagración menor en el establecimiento carcelario, hemos estado en constante comunicación con el director del centro de reclusión, el Cuerpo de Bomberos realizó una intervención oportuna y tres reclusos, quienes presentaron afecciones menores, fueron trasladados a centros asistenciales", señaló el funcionario.



De manera preliminar, se estudian dos hipótesis una es que el conato de incendio se habría originado en medio de un presunto motín protagonizado por algunas personas privadas de la libertad y otra de una posible falla en la red eléctrica. Sin embargo, estas versiones aún están en materia de investigación y no han sido confirmadas oficialmente por el INPEC.

Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de una máquina extintora y cuatro unidades bomberiles, que trabajaron de forma articulada con la guardia del INPEC, cuyos funcionarios apoyaron las labores de extinción utilizando extintores al interior del establecimiento, gracias a la rápida respuesta de los organismos de socorro, el incendio fue controlado antes de que se extendiera a otras áreas de la cárcel.

Las autoridades anunciaron que continúan las investigaciones para establecer las causas exactas de la emergencia y determinar si el incendio estuvo relacionado con un intento de alteración del orden al interior del centro penitenciario. Mientras tanto, las directivas del penal reportaron que la situación quedó completamente controlada y que las actividades en el establecimiento se desarrollan con normalidad.