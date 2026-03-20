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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Corte de agua afecta a 70.000 usuarios en Bucaramanga por mantenimiento del acueducto

Corte de agua afecta a 70.000 usuarios en Bucaramanga por mantenimiento del acueducto

El Acueducto hizo un llamado a la comunidad a almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso durante el fin de semana.

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