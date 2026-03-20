Corte de agua afecta a 70.000 usuarios en Bucaramanga por mantenimiento del acueducto

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la suspensión del servicio de agua potable en amplios sectores de Bucaramanga debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia.

La interrupción comienza este viernes 20 de a las 10:00 de la noche y se extenderá hasta el domingo 22 de marzo a las 8:00 de la noche. La medida impactará a cerca de 70.000 suscriptores en las zonas centro, norte, occidente y suroccidente de la ciudad.

Según el reporte oficial, el corte abarcará el cuadrante comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, además de múltiples barrios distribuidos en distritos como Estadio, Regadero, Colorados, Norte, Ferrovías, Betania, Centro y sectores de Ciudadela Real de Minas y Mutis, entre otros.

Ante la magnitud de la suspensión, la empresa activó un plan de contingencia que incluye el suministro de agua mediante carrotanques en puntos estratégicos, especialmente en la zona norte, Colorados y El Pablón. También se habilitarán hidrantes para abastecimiento en la calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander, y en la carrera 27 con calle 32, frente al Parque de los Niños.



Adicionalmente, estará disponible un punto de suministro en la planta Morrorrico, sobre la vía a Cúcuta, para usuarios que cuenten con vehículos para transportar agua.

El Acueducto hizo un llamado a la comunidad a almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso durante el fin de semana, al tiempo que agradeció la comprensión de los usuarios, señalando que estas labores son necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio en la ciudad.

