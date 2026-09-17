Cúcuta y su área metropolitana recuperan poco a poco servicio de energía tras falla en subestación

Una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios, un nivel de media tensión utilizado para distribuir grandes cantidades de energía, provocó un conato de incendio en la subestación San Mateo, en la parte alta del barrio Bogotá, dejando sin servicio a cerca de 135.000 usuarios en Cúcuta y municipios vecinos desde las 8:44 de la noche de este miércoles.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, aclaró que la emergencia se originó por el fuego en un generador, el cual fue atendido por el cuerpo de bomberos. La falla perjudicó el suministro en las comunas 3 y 4 de Cúcuta y en sectores de Villa del Rosario y Los Patios.

Por su parte, desde el centro de control, el gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS, filial del Grupo EPM), José Miguel González Campo, indicó que las causas del daño se encuentran en proceso de identificación.

Para normalizar la situación, el personal técnico realiza transferencias de carga hacia otras subestaciones en coordinación con el Centro Nacional de Despacho y habilita maniobras alternas en la planta afectada, lo que permite la reconexión progresiva del servicio.



Las autoridades municipales pidieron mantener la calma mientras continúan los trabajos en el lugar. CENS, la empresa encargada del servicio de energía, también pidió a la comunidad hacer un uso racional de la luz durante este jueves, mientras avanzan las revisiones técnicas y se completa el restablecimiento del servicio en los hogares que siguen afectados.