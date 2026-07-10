Desbordamiento de ríos en Santander destruyó casas, cultivos y vías en cuatro municipios

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Santander provocaron emergencias en los municipios de El Cerrito, Cepitá, Macaravita y Aratoca, donde las crecientes súbitas de los ríos Servitá y Chicamocha ocasionaron daños en infraestructura, viviendas, vías, acueductos y cultivos, dejando a decenas de familias afectadas.

En el municipio de El Cerrito, la creciente del río Servitá, originada por las fuertes precipitaciones en el sector del Páramo del Almorzadero, causó serias afectaciones en diferentes sectores del municipio. De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, se presentaron daños en vías secundarias, pérdida de puentes peatonales, caída de árboles y afectaciones en varias viviendas, mientras continúan las labores de evaluación para establecer el alcance de la emergencia.

Sin embargo, los habitantes aseguran que las pérdidas son mucho mayores. Hugo Rodríguez, agricultor del municipio, relató que la fuerza de la corriente arrasó cultivos de papa y ajo, además de afectar viviendas y dejar incomunicadas varias veredas.

"Fue muy fuerte la creciente. Se llevó cultivos de papa, de ajo y alcanzó a afectar algunas viviendas. En mi caso tuve pérdida total de la cosecha; el agua borró completamente el cultivo", afirmó.



Graves emergencias en El Cerrito, Santander, por la creciente del río Servitá. Comunidades reportan problemas de movilidad por pérdida de banca en el sector Mortiño; también hay casas afectadas y daños en cultivos. La población está sin servicio de agua por daños en el acueducto. pic.twitter.com/oeuJ7urj9f — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 10, 2026

Según el productor, solo en su predio se perdieron cerca de 2 hectáreas sembradas de papa, mientras que, sumando los daños de otros agricultores, las pérdidas económicas podrían superar los $800 millones.

Rodríguez también aseguró que cerca del 60 % de la población resultó afectada de alguna manera por la emergencia. Además, indicó que la creciente destruyó parte de la vía hacia las veredas Pedregosa, Jurado y Mortiño, dejando varios sectores incomunicados.

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A esta situación se suma la afectación del acueducto municipal, que fue destruido por la fuerza del agua, dejando temporalmente sin servicio de agua potable a los habitantes de El Cerrito.

Emergencia también golpeó a Cepitá, Macaravita y Aratoca

Las lluvias también ocasionaron el desbordamiento del río Chicamocha entre los municipios de Cepitá y Aratoca, donde la avalancha inundó viviendas, destruyó cultivos y arrastró animales en la vereda San Miguel y el sector La Vega.

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Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran varias hectáreas sembradas de melón, tabaco, plátano y limón que quedaron bajo el agua, además de daños en viviendas rurales y pérdidas para familias campesinas que dependen de la actividad agrícola.

Videos y fotografías difundidos por la comunidad muestran la magnitud de la creciente, que inundó amplias zonas cercanas al cauce del río y dejó a varias familias damnificadas.

Los habitantes hicieron un llamado urgente a la Gobernación de Santander, las alcaldías de Cepitá y Aratoca y a los organismos de gestión del riesgo para que se agilice la atención humanitaria, ya que aseguran que algunas familias perdieron todas sus pertenencias.

Según el coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, las fuertes lluvias también provocaron daños en vías que conducen del municipio de Macaravita a Boyacá: "se presenta afectación en la vía que conduce a Provincia Norte Gutierrez de Boyacá por una creciente súbita del río Nevado lo cual deja un cierre total de la vía".

Mientras avanzan las labores de inspección y caracterización de los daños, las autoridades mantienen el monitoreo de los niveles de los ríos y reiteran el llamado a la comunidad para permanecer alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias que puedan generar más crecientes súbitas en diferentes zonas del departamento.