Desmantelan red que sacrificaba caballos y vendía su carne en Bucaramanga: 10 capturados

Un operativo simultáneo en varios sectores de Bucaramanga dejó al descubierto una presunta red dedicada al sacrificio ilegal de caballos y a la comercialización clandestina de su carne. Las acciones judiciales permitieron la captura de diez personas y el desmantelamiento de un matadero clandestino que, según las autoridades, era utilizado para procesar los animales antes de distribuir la carne en diferentes puntos de la ciudad.

Los procedimientos se realizaron en los barrios Girardot, Colorados, Nariño, Los Pinos y Marianela, donde se realizaron seis diligencias de allanamiento y registro. Nueve de los capturados fueron requeridos mediante orden judicial y una persona fue sorprendida en flagrancia.

De acuerdo con la investigación, los detenidos deberán responder por los delitos de maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental.

“Durante las intervenciones fueron incautadas 1,4 toneladas de carne que permanecían almacenadas en cuartos fríos sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización. Además, se encontró un revólver calibre 38, 39 cartuchos y diez teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Fiscalía”, señaló el brigadier general Carlos German Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental.



Golpe a una red dedicada al sacrificio ilegal de caballos en Bucaramanga. En la operación la Policía capturó a 10 personas, incautó 1,4 toneladas de carne almacenada sin condiciones sanitarias, además de un arma de fuego y celulares #MañanasBlu pic.twitter.com/RO29af1m4a — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

El matadero clandestino fue cerrado y según las autoridades, este mismo lugar ya había sido objeto de intervenciones judiciales en el pasado, cuando fueron rescatados varios animales que presuntamente iban a ser sacrificados.

“Las pesquisas indican que la organización obtenía los caballos en los departamentos de Cesar y Bolívar. Posteriormente los trasladaba hacia Santander y, en algunos casos, habría utilizado documentación falsa para movilizarlos. Una vez en Bucaramanga, los animales eran sacrificados y la carne distribuida en plazas de mercado y distintos barrios de la capital santandereana”, manifestó el general Oviedo.

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Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras avanza el proceso para determinar el alcance de las actividades ilegales y establecer si existen más personas vinculadas a esta red.