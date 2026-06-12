Destruyen depósito del ELN en Sardinata: guardaba cerca de una tonelada de material de guerra

Según las autoridades, el lugar funcionaba como uno de los principales centros de abastecimiento de explosivos del Frente de Guerra Nororiental para la ejecución de ataques en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander.

La destrucción de cerca de una tonelada de explosivos y 118 artefactos de gran capacidad dejó al descubierto lo que sería uno de los principales centros de almacenamiento de material de guerra del ELN en Norte de Santander.

La operación militar se desarrolló en la vereda Los Ángeles, zona rural de Sardinata, donde tropas del Ejército ubicaron un depósito clandestino que, según información de inteligencia, era utilizado por el Frente de Guerra Nororiental para abastecer a sus estructuras armadas en el Catatumbo y otras zonas del departamento.

En el lugar fueron encontrados 83 artefactos explosivos improvisados, 35 explosivos activados por la víctima, 520 detonadores, 182 municiones artesanales para el lanzamiento de explosivos y 15 medios de lanzamiento. Además, fue destruida aproximadamente una tonelada de material explosivo representada en pólvora negra, cordón detonante, mecha de seguridad y multiplicadores explosivos.



Las autoridades también reportaron la incautación de 114 cartuchos calibre 7,62 milímetros, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos multipropósito, brazaletes y una bandera alusiva al ELN.

De acuerdo con las investigaciones, este depósito cumplía una función estratégica dentro de la estructura armada ilegal, pues desde allí se almacenaba y distribuía material explosivo que presuntamente sería utilizado para la ejecución de ataques contra la Fuerza Pública y otras acciones armadas en la región.

Las autoridades consideran que la destrucción de este arsenal representa una afectación significativa a la capacidad logística y operativa del ELN en Norte de Santander, especialmente en momentos en que se refuerzan las medidas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.