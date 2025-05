Diputado denuncia millonarios gastos en vuelos en helicóptero del gobernador de Santander

El diputado de Santander, Danovis Lozano, lanzó un fuerte cuestionamiento contra el gobernador Juvenal Díaz Mateus, por lo que él considera un despilfarro de recursos públicos en el uso de helicópteros para desplazamientos a municipios cercanos a Bucaramanga, que, según Lozano, podrían hacerse por vía terrestre; así como en trayectos a Bogotá y Cartagena, en vuelos comerciales.

“Los recursos públicos son finitos, son pocos y no hay que malgastarlos”, manifestó Lozano al señalar que, en apenas cuatro meses, la Gobernación contrató dos helicópteros por más de $3.000 millones.

“Uno de los aparatos cobra $10,6 millones por hora de vuelo y el segundo, $23,4 millones. Además, por cada hora de espera en tierra, se deben pagar $2 millones y $4 millones respectivamente”, aseguró el diputado.

Al tiempo que reveló minutas de vuelo con trayectos como Bucaramanga–Curití por $39 millones, Bucaramanga–Barichara por $18,7 millones y Bucaramanga–Barrancabermeja por $37,4 millones, entre otros.

"Son lugares que están a menos de tres horas por carretera. No es justificable un gasto tan alto en vuelos cuando hay necesidades urgentes en temas como seguridad", dijo Lozano, aludiendo a la reciente imposición del impuesto de seguridad incluido en el recibo de energía. “¿Cuántas cámaras de seguridad o equipos para la Policía se podrían comprar con esos recursos?”, se preguntó.

Además, criticó el viaje realizado entre el 29 de agosto de 2024 que cubrió el trayecto Bucaramanga–Bogotá–Cartagena que pudo haber hecho en vuelo comercial.

Otros recorridos identificados mediante registros de Bucaramanga – San Gil – Bucaramanga el 10 de octubre de 2024.

Y el realizado el 13 de agosto de 2024, Bucaramanga – Barrancabermeja – Floridablanca – Bucaramanga.

“En un año podríamos estar hablando de $10.000 millones en vuelos. ¿No puede el gobernador delegar funciones a sus secretarios para evitar gastos de hasta $40 millones por viaje? Esto es un abuso del poder y una mala señal en medio de una supuesta política de austeridad”, agregó el diputado.

Frente a la denuncia, el gobernador Juvenal Díaz respondió que “gobernar cuesta” y defendió el uso del helicóptero como una herramienta de eficiencia.

“Yo no acepté la seguridad de la UNP porque me costaba $1.500 millones y no me daba la velocidad que necesito para desplazarme a las provincias. Si me fuera por tierra a Curití a las 4 a.m., perdería cuatro reuniones más ese mismo día. Así, con el helicóptero, atiendo cinco actividades en un día”, explicó el mandatario.